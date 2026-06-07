Neues Update für Flight Simulator 2024 verbessert amerikanische Nationalparks

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Wenn Sie es lieben, auf die Landschaft unter Ihnen hinabzublicken und verschiedene Flugzeuge über wunderschöne Landschaften zu steuern, werden Sie das neueste Update zu schätzen wissen. Microsoft hat eine neue Version für Flight Simulator 2024 angekündigt. Es heißt World Update 22: US National Parks und soll am 4. Juli erscheinen, einem wichtigen Tag jedes Jahres, an dem der Unabhängigkeitstag gefeiert wird. Das ist passend, da bedeutende Verbesserungen in verschiedenen Teilen der USA bevorstehen.

Hier können Sie sehen, welche Standorte enthalten sind und was das Paket enthält. Außerdem haben wir erfahren, dass die National Championship Air Races im Herbst 2026 stattfinden und Luftwettbewerbe mit Flugzeugen anbieten. Flight Simulator 2024 ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar. Das Update wird am 4. Juli 2026 kostenlos zum Download verfügbar sein.

Wirst du das Update ausprobieren und was ist dein Lieblingsflugzeug im Spiel?

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