Neues Texturen-Paket für Call of Duty: Warzone auf Konsolen

Auch wenn Call of Duty: Warzone keine separate Next-Gen-Version erhalten hat, wurden bereits einige Updates veröffentlicht, um mehr aus der modernen Hardware herauszuholen. Am 18. Juni wiesen wir beispielsweise darauf hin, dass Call of Duty: Warzone mittlerweile auch auf der PS5 mit 120 Frames pro Sekunde gespielt werden kann.

Ein neues Texturen-Paket widmet sich nun optischen Verbesserungen. Das Update ist knapp 7GB groß und erlaubt eine 1440p-Auflösung auf Xbox One X, Xbox Series X|S, PS4 Pro und PS5. Hinweis: Das Texturen-Update hat nichts mit dem HD-Texturen-Paket aus dem März zu tun. Dieses hatte keinen Einfluss auf die Bildauflösung und verbesserte lediglich die Texturen der Waffen und Operator.

Mit Dank anVG24/7!