Neues Starfield-Video deutet Progression und wichtige Entscheidungen an

Bethesda hat diese Woche eine neue Folge der Entwicklertagebuchreihe "Into the Starfield" veröffentlicht und darin spricht das Team über das Thema Weltraumforschung, den Spielfortschritt und einige Gefährten, die uns im kommenden Sci-Fi-Rollenspiel des Unternehmens erwarten. Der Game Director Todd Howard wird im Video vom Lead Quest Designer Will Shen, Design Director Emil Pagliarulo und dem Lead Artist Istvan Pely begleitet, die den Zuschauern von intergalaktischen RPG-Mechaniken vorschwärmen. In weniger als acht Monaten möchte Bethesda ihre neue IP Starfield auf PC und Xbox Series veröffentlichen.