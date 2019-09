Neues Spiel+ wiederholt Days Gone ab nächster Woche

Sony hat uns heute an das New Game+ von Bend Studios Actionspiel Days Gone erinnert. Der Inhalt soll schon nächste Woche via Update kostenlos ins Spiel gelangen und überträgt sämtliche Fortschritte, die ihr beim ersten Mal erreicht habt. Damit sind die Knarren, euer Bike mitsamt allen Upgrades, sowie erworbene Fähigkeiten und Rezepte gemeint. Die Nero-Booster werden ebenfalls übernommen, gleiches gilt für die gefundenen Lager und den ganzen Sammelkram. Wie Sony schreibt werden die Trophäen ebenfalls ganz normal weiterlaufen, wer Days Gone auf der PS4 also noch nicht platiniert hat, der kann das ja im Neuen Spiel+ nachholen. Kalle mochte Days Gone damals sehr, seine Kritik könnt ihr an dieser Stelle noch einmal in Ruhe nachlesen.

You watching Werben