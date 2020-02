Neues Spiel von Hangar 13 erscheint wohl noch 2020

Take-Two hat vor einigen Jahren ein neues Team namens Hangar 13 zusammengebracht, um die Mafia-Serie fortzusetzen. Obwohl das erste Projekt dieses Studios - Mafia III - alles andere als gut bei den Kritikern ankam, verkaufte sich das Game hervorragend. Seitdem herrscht Unklarheit darüber, woran der Entwickler genau arbeitet, allerdings scheinen die Kalifornier bereits eine Enthüllung ihres kommenden Vorhabens zu planen.

Vor kurzem haben Take-Two ihre Finanzergebnisse veröffentlicht und in diesen Gesprächen hat der Insider Shinobi602 aufgeschnappt, dass das nächste Spiel von Hangar 13 bald veröffentlicht wird: "In den kommenden Monaten werden wir mehr über das 2K Silicon Valley Studio (angeführt von Michael Condrey von Dead Space & COD) und das neue Spiel @Hangar13Games (Mafia III) erfahren", so Take-Two. Woran die Entwickler wohl derzeit arbeiten?