Neues Spiel der Castle-Crashers-Entwickler wird morgen vorgestellt

Der Entwickler The Behemoth ist dank seiner aufregenden und farbenfrohen Koop-Abenteuer bekannt geworden, allem voran das weltberühmten Castle Crashers hat ihnen zum Ruhm verholfen. Spätere Projekte, wie Battleblock Theater und Pit People konnten ebenfalls einige Aufmerksamkeit erhalten, deshalb sind wir besonders gespannt darauf, was das kalifornische Team als Nächstes aus dem Hut zaubert. Auf Twitter haben die Entwickler verraten, dass ihr nächstes Spiel heute Nacht vorgestellt wird. Nach deutscher Zeit um 2 Uhr Morgens am 31. Januar wollen sie diese Projekt präsentieren, wir bleiben da natürlich für euch dran.