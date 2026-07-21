Neues Skateboardspiel Skatesterre vorgestellt vor seiner Veröffentlichung nächsten Monat

Skateboard-Spiele kommen meist in Wellen, und im Moment scheinen wir uns in einer Phase zu befinden, in der sie beliebter sind als seit Langem. In den letzten Jahren wurden Titel wie Session, Skater XL und Helskate veröffentlicht, und noch im letzten Jahr erschienen Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 und Skate Story. Außerdem haben wir das ambitionierte Skate im Early Access, und jetzt können wir noch ein weiteres Spiel zur Liste hinzufügen.

Diesmal ist es Skatesterre, ein Spiel basierend auf dem niederländischen Skateboard-Star Sterre "Surfsterre" Meijer, der in den sozialen Medien schnell unglaublich beliebt wurde und über drei Millionen Follower auf Instagram hat.

Es wird als "ein schnelllebiges Arcade-Skateboard-Spiel beschrieben, inspiriert von der goldenen Ära der klassischen Skate-Titel." Auch wenn wir durchaus verstehen können, warum ein Skateboard-Spiel auf einem beliebten Skater basiert (es war schon mit einem Typen namens Tony erfolgreich), sieht es auf den ersten Blick so aus, als könnten die Animationen etwas mehr Feinschliff vertragen.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer vor der Veröffentlichung am 13. August für PC, PlayStation, Switch 2 und Xbox Series S/X an.