Neues PS5-Spiel von Bluepoint Games soll Konsolengrafik auf das nächste Level führen

Bluepoint Games entwickelt ein neues Game für die Playstation 5, das das Studio mit kryptischen Hinweisen schon mehrmals erfolgreich in der Gerüchteküche unterbringen konnte. Nun gibt es einen neuen Hinweis über dieses ominöse Projekt, das von der Homepage des Entwicklers stammt. Dort schreibt das etwa 90-köpfige Team , dass sie eigenen Aussagen zufolge am größten Vorhaben in ihrer Unternehmensgeschichte arbeiten. Sie versprechen, dass ihr bevorstehendes Spiel den "visuellen Maßstab für die nächste Generation der Gaming-Hardware" setzen wird.

Das sind zugegeben große Worte, doch in der Vergangenheit hat uns Bluepoint Games bereits mehrfach demonstriert, dass ihre Projekte in den Fußstapfen von Titanen wandeln können. Zuletzt arbeitete das Studio unter anderem am gefeierten Remake von Shadow of the Colossus und Gerüchten zufolge sind sie derzeit mit einer aufwändigen Neuauflage von Demon's Souls beschäftigt.