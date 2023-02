Neues Pokémon Scharlachrotes und violettes Update fügt Funktionen zu Pokémon-Boxen hinzu und behebt Fehler

HQ

Pokémon Scharlachrot und Violett haben sich als unglaublich erfolgreiche Titel erwiesen, aber selbst wenn ihre Verkaufszahlen Franchise-Rekorde brechen, gibt es immer noch viele, die Probleme mit den Spielen haben. Nämlich mit ihrer Leistung.

Es bestand die Hoffnung, dass das bevorstehende Update des Spiels dazu beitragen könnte, einige dieser allgemeinen Leistungsprobleme zu beheben. Jetzt, da wir die Patchnotes für das Pokémon-Update für Scharlachrot und Violett im Februar haben, sieht es leider nicht so aus, als würden wir eine Leistungsüberholung bekommen, aber wir erhalten signifikante Fehlerbehebungen und einige Änderungen an Pokémon-Boxen.

Einige der wichtigsten Fehlerbehebungen umfassen die Behebung von Problemen mit dem Absturz des Spiels, wenn ein Spieler einen bestimmten Ort betritt. Während dies auf Kosten der Reduzierung wilder Pokémon und Menschen in einem Gebiet geht, ist es vorzuziehen, dass das Spiel an bestimmten Stellen zufällig geschlossen wird. Charaktere werden auch nicht mehr an bestimmte Ausdrücke gebunden sein, so dass Sie nicht enorm glücklich aussehen können, während Ihr Team von den Elite Four ausgelöscht wird.

Weitere Updates und Korrekturen für Pokémon Scharlachrot und Violett sind in Planung, und ihr könnt euch hier die vollständigen Patchnotes für Update 1.2.0 ansehen. Game Freak plant, die neue Version noch in diesem Monat zu veröffentlichen.