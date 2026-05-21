Neues Peripheriegerät bringt Online-Gaming auf den Mega Drive

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Eine Verbindung zwischen Online-Support und Sega ist nichts Neues. Ihre Dreamcast war die erste Konsole, die mit integrierter Konnektivität direkt aus der Verpackung geliefert wurde, als sie 1998 veröffentlicht wurde. Weder die nachfolgende PlayStation 2 noch der GameCube boten dies, und erst mit der Xbox Ende 2001 erhielten Konsolen wieder Internetunterstützung.

Tatsache ist jedoch, dass die Dreamcast nicht das erste Mal war, dass Sega vernetzte Konsolen wollte; in der vorherigen Generation brachten sie das Sega NetLink für den Saturn heraus, das es ermöglichte, Spiele wie Sega Rally Championship Plus, Daytona USA: CCE NetLink Edition und Saturn Bomberman online gegen andere zu spielen. Schon davor hatten sie auch Meganet in Japan und den Sega Channel im Westen für den Mega Drive veröffentlicht.

Und jetzt scheint es Zeit zu sein, den Mega Drive wieder online zu bringen. Time Extension berichtet, dass ein spanischer Entwickler eine Kickstarter-Kampagne für etwas namens MegaWifiAddon gestartet hat. Sie wird wie folgt beschrieben:

"Nach unzähligen Prototypen, Tests mit echter Hardware und der Entwicklung maßgeschneiderter Firmware und Software ist MegaWifiAddon eine greifbare Realität geworden. Es ist nicht nur ein Accessoire: Es ist eine Brücke zwischen den Generationen.

"Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die mit Kassetten, CRTs und UKW-Radio aufgewachsen sind, aber auch für diejenigen, die entdecken möchten, wie weit Retro-Hardware gehen kann, wenn sie eine zweite Chance bekommen."

Das Produkt hat sein Finanzierungsziel bereits erreicht (das eher bescheiden festgelegt wurde), und wenn du deinen Mega Drive online mit anderen spielen möchtest, geh hierher, um mehr zu lesen, ein Video anzusehen und dir vielleicht ein Gerät zu kaufen.