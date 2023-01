Neues Mechwarrior-Spiel erscheint 2024

HQ

Während einer Videokonferenz enthüllte Piranha Games kürzlich, dass sie einen neuen Mechwarrior entwickeln. Es soll 2024 veröffentlicht werden, und Regisseur Russ Bullock sagte Folgendes:

Es gibt ein weiteres MechWarrior-Spiel in der Entwicklung bei Piranha. Ich sage nur, dass es nicht MechWarrior Online 2 ist, es ist nicht der Nachfolger von MechWarrior (öffnet sich in einem neuen Tab)Online [das 2012 in die offene Beta ging, bevor es 2013 veröffentlicht wurde], es ist kein Online-PvP - denken Sie eher an MechWarrior 5, sondern ein eigenständiges Spiel, ein eigenständiges Produkt.

Mit dieser Enthüllung können wir erwarten, etwas mehr wie Mechwarrior 5 zu sehen, das am 26. Januar eine neue Erweiterung namens Rise of Rasalhague erhält. Es wird eine neue Kriegsmaschine namens Crusader und 11 Varianten bestehender Roboter enthalten. Sie können auch an 12 neuen Missionen teilnehmen. Neue Spielmechaniken wie Interaktionen mit anderen Gruppen von Kopfgeldjägern sollten das Gameplay ebenfalls aufpeppen.