Neues Marvel Spotlight-Studio produziert schlankere Superheldenfilme

Die Tatsache, dass alle Filme und Serien von Marvel das gleiche Universum teilen und auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden sind, ist laut Studio selbst zu einem kleinen Problem geworden, das nun befürchtet, dass es das Publikum zunehmend von seinen Produktionen abhält. Gerade weil sie sich gezwungen fühlen könnten, das gesamte bisherige Material zu überprüfen, um den neuen Film oder die neue Serie zu verstehen und das Beste daraus zu machen.

Aus diesem Grund haben sie beschlossen, das neue Studio Marvel Spotlight zu starten, das sich auf schmalere, charakterorientiertere Geschichten ohne Verbindung zum gesamten MCU konzentrieren will. Brad Winderbaum, Head of Streaming bei Marvel, erklärte den Start von Spotlight wie folgt:

"Es gibt uns eine Plattform, um geerdetere, charaktergetriebene Geschichten auf die Leinwand zu bringen und uns im Fall von 'Echo' auf den Einsatz auf der Straße zu konzentrieren, anstatt auf eine größere MCU-Kontinuität. So wie Comic-Fans keine "Avengers" oder "Fantastic Four" lesen mussten, um einen "Ghost Rider"-Spotlight-Comic zu genießen, müssen unsere Zuschauer keine anderen Marvel-Serien gesehen haben, um zu verstehen, was in Mayas Geschichte passiert."Laut Marvel selbst gibt es Spotlight schon lange und hat seine Wurzeln in den Comics der frühen 70er Jahre.

"Es hat seine Wurzeln in der 85-jährigen Veröffentlichungsgeschichte von Marvel Comics: Spotlight war eine Anthologie-Comicserie, die erstmals 1971 eingeführt wurde und der Ursprung beliebter Marvel-Charaktere wie Ghost Rider und Spider-Woman war."

Echo wird die erste Produktion sein, die unter dem neuen Studionamen läuft, und Marvel Spotlight wird auch ein eigenes Logo mit Eröffnungsmusik haben, komponiert von Michael Giacchino.

Denkst du, dass Marvel Spotlight eine gute Idee ist?