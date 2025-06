Neues Mario Kart World Update hat die Community wirklich verärgert

HQ

Nintendo und Online-Gaming waren nicht immer auf Rosen gebettet. Oft hatte man das Gefühl, dass das Unternehmen es fast absichtlich schwierig machte, indem es viel zu wenig Support anbot und die Dinge mit Lösungen wie Friend Codes und unzureichendem Chat verkomplizierte.

Mit Switch 2 sah es zwar besser aus, aber heute hat Nintendo den Zorn der Benutzer auf sich gezogen, indem es Mario Kart World aktualisiert hat. Die meisten Leute würden zustimmen, dass die sogenannten Pausenstrecken (die zwischen den Zielen verlaufen) nicht ganz so gut sind wie die traditionellen Strecken, und daher neigen viele Leute dazu, Random zu wählen, wenn sie online VS-Rennen spielen. Wenn die Option Random gewinnt, kannst du ein reguläres Rennen über drei Runden spielen.

Anscheinend hatte Nintendo das Gefühl, dass die Fans Mario Kart World falsch spielten, und so haben sie dies jetzt stark herabgestuft. Nach dem Update ist Random nicht mehr gleichbedeutend mit einem traditionellen Drei-Runden-Rennen, da es auch zu einem Pausenrennen werden kann.

Der Versuch von Nintendo, die Spieler davon abzuhalten, auf den Strecken zu fahren, die die Community bevorzugt, wurde heftig kritisiert. In einem Thread auf Resetera schreiben Nutzer unter anderem:

"Was zum Teufel. Sie sind jetzt legitimerweise online völlig ruiniert."

"Nintendo hat einen bekannten Hass auf Menschen, die Spaß haben, und zwar auf eine Art und Weise, die sich von dem unterscheidet, was Nintendo wollte, dass sie Spaß haben."

"Ja, das ist sicherlich die Nintendo-freundlichste Art, etwas zu beantworten, mit dem die Community eindeutig Probleme hat. Erstaunliche Arbeit."

"Wahnsinnige Veränderung. Sie müssen so schnell wie möglich einen klassischen Online-/Turniermodus hinzufügen und stattdessen patchen sie die Problemumgehung aus."

"Sie sahen, wie die Spieler nach einem traditionelleren Online-Modus verlangten und taten... Das genaue Gegenteil von dem, was sie wollten. Hut ab!"

Wenn man sich Reddit anschaut, ist die Situation die gleiche, und enttäuschte Mario Kart World Spieler schreiben:

"Man kann also die Online-Pause jetzt einfach nicht vermeiden 🙃 und was noch schlimmer ist, ist, dass sie aus den 3 bereits verfügbaren Strecken wählen. Das ist so nervig, dass ich vielleicht nicht einmal mehr online spiele."

"Es muss einen klassischen Modus geben. Sie müssen verstehen, WARUM jeder random wählt, oder?

"..... oder?"

"Das ist Nintendo"

Wenn wir Bluesky überprüfen, ist die Situation die gleiche und eine Suche nach Mario Kart zeigt, dass die Kritik weit verbreitet ist:

Was denkst du selbst darüber? Ist es gerechtfertigt, dass Nintendo versucht, die Fans auf die Pausen zu zwingen (die normalerweise Sprints sind, wenn sie zwischen zwei Zielen hin- und herfahren, und daher weniger aufregend sind), oder sollten sie stattdessen eher versuchen, den Spielern entgegenzukommen? Sieh dir die vollständige Liste aller aktualisierten Informationen hier an.