Neues Lebenszeichen von Bravely Default II

Square Enix kündigte das JRPG Bravely Default II Ende 2019 an und sah damals vor, das Game im Jahr 2020 exklusiv auf der Nintendo Switch zu veröffentlichen. In diesem Jahr ist allerdings so einiges passiert und nachdem wir im April überraschend eine Demoversion gesehen haben (die bei uns keinen allzu guten Eindruck hinterlassen konnte), haben wir von Silicon Studio nichts mehr gehört.

Sollte an diesem Datum festgehalten werden, müsste Nintendo (und/oder Square Enix) langsam den Veröffentlichungstermin eingrenzen, doch das ist noch nicht passiert. Dass an dieser Front gearbeitet wird, macht das Australian Classification Board deutlich, das erst diese Woche einen Eintrag für das Spiel aufgesetzt hat. Dass sich die Mitarbeiter der Organisation inhaltlich mit dem Spiel beschäftigt haben, könnte auf einen Start im vierten Quartal des Jahres hindeuten - das muss es aber nicht.

Da sich Nintendo pünktlich zu Weihnachten in den letzten Jahren häufiger zur Veröffentlichung eins exklusiven Rollenspiels entschieden hat, drücken wir weiterhin die Daumen. Andererseits sprechen wir hier von Nintendo und die beweisen uns regelmäßig, dass wir ihre Aktionen nicht voraussagen können... Erwartet ihr das Chibi-Rollenspiel noch vor Weihnachten?