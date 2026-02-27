Neues KI-System überwacht die Mitarbeiterfreundlichkeit bei Burger King

HQ

Laut einem Artikel in The Verge implementiert Burger King einen neuen KI-Chatbot für das Personal, der nicht nur bei täglichen Aufgaben wie der Vorbereitung Ihres nächsten Whoppers oder der Bestandskontrolle hilft, da er direkt mit dem Bestellsystem verknüpft ist, sondern auch, um die Stimmen der Mitarbeiter zu überwachen, um Freundlichkeit zu erkennen.

Die KI ist darauf trainiert, Sprachmuster zu erkennen, die mit Standardphrasen zusammenhängen, von "bitte" und "danke" bis hin zum klassischen "Willkommen bei Burger King", als wüsste sie, wie ein begeisterter Mindestlohnarbeiter klingen sollte.

Das KI-Programm namens "Patty" wird kurz gesagt Managern helfen, die Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

Thibault Roux, Chief Digital Officer, sagte gegenüber The Verge, dass es sich um "ein Schulungsinstrument" handelt, gab aber zu, dass es auch Tonfall in Gesprächen erkennen kann, was Manager auf nicht-konstruktive Gespräche am Arbeitsplatz aufmerksam macht.

Andere Teile der KI sind geschäftsspezifischer, wie zum Beispiel das Helfen bei den Zutaten jedes Produkts oder das Erinnern daran, wie man bestimmte Küchengeräte reinigt, was die tägliche Arbeit effizienter und konsistenter macht.

Patty wird bereits in 500 Restaurants in den USA verwendet, mit Plänen für eine vollständige landesweite Integration bis Ende des Jahres.