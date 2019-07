Neues JRPG-Gameplay für Trails of Cold Steel III

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ist eine direkte Fortsetzung der beliebten JRPG-Reihe und es erscheint Ende September exklusiv auf der PS4. Wir spielen den Helden der ersten beiden Spiele, Rean Schwarzer, der mittlerweile eine eigene kleine Kampfabteilung anführt. Nachdem der Bürgerkrieg Erebonia in Trümmern zurückgelassen hat, intrigiert in den Schatten bereits das nächste Übel, dem wir uns entgegenstellen müssen. Publisher NIS America hat uns heute einen neuen Gameplay-Trailer geschickt, der die Überarbeitungen am Kampfsystem und die Präsentation demonstriert.

You watching Werbung