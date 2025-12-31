Neues Jahr LIVE: Folgen Sie dem Countdown bis 2026, wie er weltweit stattfindet

HQ

Hallo und willkommen zur LIVE-Berichterstattung von Gamereactor über Neujahrsfeierlichkeiten aus aller Welt, während das Jahr 2026 naht. Der erste Ort, der das neue Jahr begrüßt, ist Kiribati im zentralen Pazifik um 10:00 GMT / 11:00 MEZ. Von dort aus werden die Feierlichkeiten über ganze 26 Stunden Zeitzonen hinweg andauern, bis die letzten Feierlichkeiten auf Baker Island stattfinden. Unser Team bringt Ihnen die besten Fotos, Videos und Live-Updates aus allen Ecken der Welt. Bleiben Sie bei uns, wenn wir uns von 2025 verabschieden und 2026 – Zeitzone für Zeitzone – willkommen heißen.

Kiribati – 10:00 GMT / 11:00 MEZ

Die ersten Feierlichkeiten des Jahres 2026 finden auf Kiritimati, einem Atoll im abgelegenen pazifischen Staat Kiribati, statt und markieren den Beginn des neuen Jahres um 10:00 GMT / 11:00 Uhr MEZ. Kiritimati ist die Heimat von etwa 6.500 Einwohnern und gehört zu Kiribatis 33 Atollen, die zusammen mehr als 3,5 Millionen Quadratkilometer des Pazifischen Ozeans erstrecken. Kiribati sorgte in den 1990er Jahren für Schlagzeilen, als es seine Uhren über die internationale Datumslinie stellte, sodass alle Inseln dasselbe Datum hatten. Das machte Kiritimati zur ersten Insel der Welt, die das neue Jahr begrüßte – ein Titel, den sie bis heute innehat.

Neuseeland – 11:00 GMT / 12:00 MEZ

Neuseeland war 2026 nach Kiribati das zweite Land, das klingelte, mit einem atemberaubenden Feuerwerk, das die Skyline von Auckland erhellte. Der ikonische Sky Tower der Stadt, das höchste Bauwerk des Landes mit 240 Metern, bildete das Herzstück der fünfminütigen Show mit 3.500 Feuerwerkskörpern, die von verschiedenen Etagen abgefeuert wurden.

Menschenmengen von Einheimischen und Besuchern versammelten sich, um eine der ersten großen Neujahrsfeierlichkeiten weltweit zu erleben. Die Darbietung war Teil der traditionellen frühen Feierlichkeiten Neuseelands, nach den Chatham-Inseln, die das neue Jahr vor dem Rest des Landes einläuten.

Kleinere Gemeinschaftsveranstaltungen auf der Nordinsel wurden wegen vorhergesagter Gewitter abgesagt, aber die Sky Tower Show fand statt und zog internationale Aufmerksamkeit auf sich, als die ersten großen Städte der Welt 2026 willkommen heißen.

Der Großteil der Ostküste Australiens – 13:00 GMT / 14:00 MEZ

Sydney begrüßte das Jahr 2026 mit seinem ikonischen Silvesterfeuerwerk und feierte den Anlass mit einer Hommage an die Opfer des tödlichen Bondi-Anschlags Anfang dieses Monats.

Um 23:00 Uhr herrschte eine Schweigeminute, wobei die Harbour Bridge in Weiß erleuchtet und eine Menora auf ihre Masten projiziert wurde. Die Ausstellung umfasste 40.000 pyrotechnische Effekte im Hafen der Stadt, darunter das Opernhaus.

Der Angriff auf ein Chanukka-Ereignis am 14. Dezember forderte 15 Todesopfer und führte zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in der ganzen Stadt. Rund 3.000 Polizisten, einige bewaffnet, wurden für die Feierlichkeiten eingesetzt.

"Nach einem tragischen Jahresende hoffen wir, dass Silvester eine Gelegenheit bietet, zusammenzukommen und hoffnungsvoll auf ein friedliches Jahr 2026 zu blicken", sagte Lord Mayor Clover Moore. Der Premierminister von New South Wales, Chris Minns, fügte hinzu, dass die Stadt sich nicht vom Terrorismus einschüchtern lassen werde.

Nordkorea, Südkorea und Japan – 15:00 GMT / 16:00 MEZ

Taiwan, Hongkong und China – 16:00 GMT / 17:00 MEZ

Thailand – 17:00 GMT / 18:00 MEZ

Indien und Sri Lanka – 18:30 GMT / 19:30 MEZ

Russland (Moskau) - 21:00 GMT / 22:00 MEZ

Ukraine – 22:00 GMT / 23:00 MEZ

Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz und Italien – 23:00 GMT / 00:00 MEZ

Vereinigtes Königreich, Ghana und Portugal - 00:00 GMT / 01:00 MEZ

Brasilien und Argentinien – 03:00 GMT / 04:00 MEZ

Die Ostküste der USA – 05:00 GMT / 06:00 MEZ