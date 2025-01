Neues GTA VI-Leak enthüllt Screenshot von Rockstar Studios

HQ

Ein kürzlich veröffentlichtes Leak hat einen Einblick in die Entwicklung von Grand Theft Auto VI gegeben und zeigt einen Screenshot, der bereits 2020 in den Studios von Rockstar Games aufgenommen wurde. Dieses neue Bild, das von GTAVInewz in einem Beitrag auf X geteilt wurde, zeigt die Figur Lucia, die neben einer Wand steht, während im Hintergrund Schiffscontainer zu sehen sind. Was ins Auge sticht, ist das PlayStation 5-Entwicklungskit, das auf einem Schreibtisch im Vordergrund platziert ist und dem Leak eine zusätzliche Ebene der Authentizität verleiht. Obwohl das Bild alt ist und etwa fünf Jahre alt ist, deutet es darauf hin, dass Rockstar zu dieser Zeit bereits tief in der Entwicklung steckte.

Obwohl der Screenshot im Vergleich zu früheren Gameplay-Leaks nicht viel verrät, zeigt er einen neuen Ort, der nicht Teil früherer Gerüchte war. Einige Spieler spekulieren, dass es sich um eine Werft oder sogar eine Militärbasis handeln könnte, obwohl sich der Ort im Laufe der Jahre geändert haben könnte. Das auffälligste Detail ist jedoch der gut definierte Schatten von Lucia, der trotz des Alters des Bildes hervorsticht. Die Fans diskutieren eifrig über die Auswirkungen dieser Entdeckung, wenn man bedenkt, wie wenig offizielle Informationen Rockstar in letzter Zeit geteilt hat.

Während wir auf Neuigkeiten zu GTA VI warten, ist das Schweigen von Rockstar Games ohrenbetäubend. Nach der Aufregung um den ersten Trailer vor über einem Jahr werden die Fans ungeduldig und fragen sich, wann sie konkretere Details über den Fortschritt des Spiels erhalten werden. Glaubst du, dass Rockstar uns bei einer so langen Pause zwischen den Updates bald mit etwas Großem überraschen wird?