Neues Gameplay zeigt fiese Fallen in Evil Genius 2: World Domination

Wer schon immer mal mit eiserner Faust die Welt regieren wollte und echte Menschen nicht so gut leiden kann, für den hat Rebellion vielleicht etwas. Bei den Briten entsteht derzeit ein entzückend böser Strategietitel namens Evil Genius 2: World Domination. Das satirische Spiel wird voraussichtlich noch 2020 auf dem PC (via Steam) veröffentlicht und am Wochenende gab es neues Gameplay in Form eines offiziellen Trailers. Das Spiel erinnert uns an Titel, wie Dungeon Keeper oder Dungeons 3 aus Deutschland, denn man muss seine Habseligkeiten gegen geschickte Agenten verteidigen, die durch ein Labyrinth an Fallen schleichen. Erwartet viel Slapstick mit detaillierten Animationen und einer Menge Humor.

