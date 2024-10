Neues Forza Horizon 5 -Update macht es einfacher, seltene Autos zu bekommen

HQ

Playground Games unterstützt und erweitert weiterhin seine äußerst beliebte Forza Horizon 5 und hat in einem neuen Update jetzt gute Nachrichten für alle Autosammler. Die Horizon-Backstage-Funktion von Forza Horizon 4 ist zurück und macht es einfacher, besonders schwer zu findende Fahrzeuge in die Hände zu bekommen, die Sie in früheren Updates verpasst haben.

Das Studio erklärt, wie Sie dabei vorgehen sollten:

"Horizon Backstage-Autos können nur mit Horizon Backstage-Pässen (die zweimal pro Woche freigeschaltet werden können, als Belohnung von 40 Punkten in der Festival-Playlist und/oder im Forzathon-Shop für 1000 Forzathon-Punkte) über den Horizon Backstage-Shop gekauft werden."

Wie Pure Xbox anmerkt, kam diese Funktion erst spät zu Forza Horizon 4, als die Unterstützung für das Spiel zu schwinden begann. Übrigens sind zwischen Forza Horizon 4 und 5 drei Jahre vergangen, und es sind jetzt drei Jahre seit der Veröffentlichung von Teil fünf vergangen, und man merkt, dass er mit neuen Inhalten immer dünner wird.

Ist es Ihrer Meinung nach an der Zeit, ein neues Forza Horizon zu veröffentlichen, oder wird Microsoft dies für die nächste Generation aufheben?