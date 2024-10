Neues Filmmaterial für Wonder Man, Marvel Zombies, Daredevil: Born Again und mehr im neuen Marvel 2025-Trailer

HQ

Während wir in diesem Jahr nicht viel vom MCU gesehen haben, steigt der Titan der Comic-Filme und -Serien im Jahr 2025 wieder auf das Pferd. Wir haben einen neuen Captain America, den Thunderbolts-Film und Fantastic Four, die nächstes Jahr auf unsere Bildschirme kommen, aber auch auf der TV-Seite gibt es eine Menge, auf das man sich freuen kann.

Im Trailer unten seht ihr Clips aus Daredevil: Born Again, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Ironheart, Marvel Zombies, Wonder Man, What If Staffel 3 und vielen anderen Projekten, auf die ihr euch freuen könnt. Wie wir erwartet hatten, ist es großartig, Daredevil wieder in Aktion zu sehen, aber was nach einer überraschend interessanten Serie aussieht, ist Wonder Man.

Selbst nach der kurzen Menge an Filmmaterial, die wir erhalten haben, scheint es, dass Wonder Man uns Trevor Slattery aus der Iron Man 3-Berühmtheit wieder vorstellen und sich auf einen Mann konzentrieren wird, der versucht, sich die Rolle des Wonder Man zu sichern. Vielleicht könnte dies ein selbstreflexives Projekt von Marvel werden. Wir werden sehen.