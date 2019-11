Neues Fell von Sonic soll Filmstudio knapp 5 Millionen US-Dollar gekostet haben

Anfang dieses Jahres haben Sega-Fans im ersten Trailer zum kommenden Sonic-Kinofilm ein blaues Maskottchen gesehen, das sie nicht besonders mochten. Paramount Pictures wollte mit einem ungewöhnlichen Design der ikonischen Videospielfigur punkten, doch das stieß auf viel Gegenwind. Daraufhin musste das verantwortliche Produktionsstudio die geplante Premiere hinauszögern und nahm im späten Produktionsablauf noch einmal grundlegende Änderungen an der optischen Erscheinung der Figur vor. Das Ergebnis konnte die Sonic-Fans überzeugen, allerdings scheint der Spaß nicht ganz günstig gewesen zu sein.

Wie teuer diese Arbeiten waren, das geht aus einem neuen Bericht von IndieWire hervor. Laut einer internen Quelle, die mit den Angelegenheiten der Produktionsfirma vertraut sein will, habe Paramount Pictures für die Umgestaltung von Sonic wohl ungefähr 5 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Kosten verbucht. Dazu gesellen sich die laufenden Kosten für das Team, das Marketing und den verzögerten Produktionsablauf. Trotzdem scheint sich das alles noch im Rahmen zu bewegen, meinen zumindest die Medienexperten von IndieWire. Der Kinofilm zu Sonic the Hedgehog erscheint Anfang nächsten Jahres in den internationalen Kinos.