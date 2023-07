Neues EU-Gesetz verlangt Hersteller, innerhalb von vier Jahren austauschbare Akkus in ihren Mobiltelefonen zu haben

HQ

Die Europäische Union hat sich zu Wort gemeldet und heute wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das die Hersteller verpflichtet, die Akkus in Mobiltelefonen ab 2027 austauschbar zu machen. Mit anderen Worten, es wird möglich sein, einen neuen Akku so zu installieren, dass keine speziellen Kenntnisse oder Werkzeuge erforderlich sind, wie es Anfang der 2010er Jahre bei (hauptsächlich) Android-Handys der Fall war.

Wenn also Samsung, Apple, Google und all die anderen großen Unternehmen weiterhin Telefone auf dem europäischen Markt verkaufen wollen, müssen sie ab 2027 das Design ihrer Telefone ändern. Bedeutet das, dass Kunststoffrückseiten zum Standard werden? Nun, nur die Zeit wird es zeigen, aber wie bei der Standardisierung von USB-C ist dies ein Schritt in die richtige Richtung für die Branche.

Was hältst du davon?