Neues Erscheinungsdatum von Super Mega Baseball 3 getroffen

Super Mega Baseball 3 ist der dritte Eintrag einer virtuellen Baseball-Simulation. Im Vergleich zu seinen Vorgängern bietet es einen brandneuen Franchise-Modus, grafische Verbesserungen und Ergänzungen auf dem Spielfeld, einschließlich Pickoffs und situativer Spielereigenschaften. Entwickler Metalhead Software Inc. hat letzte Woche auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels angekündigt, dass ihr Spiel erst am 13. Mai auf Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 und PC (via Steam) landet.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits im April 2020 veröffentlicht werden, doch die "branchenweiten Auswirkungen der COVID-19-Krise haben zu diesem überarbeiteten Veröffentlichungsdatum geführt", so der Entwickler in einer Erklärung. Das Team erwähnte auch, dass die Fans bald neue Infos über den Online-Modus hören werden. Diese Spielerfahrung wird jedoch erst nach dem Verkaufsstart als kostenloses Update eingefügt werden.

Quelle: Reddit.