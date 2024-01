Neues Easter Egg im Switch-Remake ändert die Verbindung zwischen Another Code und Hotel Dusk

HQ

Was wir euch gleich erzählen werden, enthält kleine Spoiler für diejenigen, die Another Code: Two Memories noch nicht gespielt haben. Mit anderen Worten, Namen werden dir nicht bekannt sein, noch werden wir Wendungen in der Handlung oder bestimmte Ereignisse verraten.

In den 1940er Jahren war Thomas Edward, der Vater von Daniel Edward, ein Autor, der auch unter dem Pseudonym David Shields bekannt war. Im neu veröffentlichten Remake von Two Memories für die Nintendo Switch findet man eine Reihe von QR-Origami-Kranichen rund um Edward Mansion, die der Serie hinzugefügt oder erweitert wurden, und sie enthüllen tatsächlich mehr über diesen speziellen Charakter und seine Karriere als durchschnittlicher Schriftsteller.

Es stellt sich heraus, dass Richard Robbins, der Vater von Ashley Mizuki Robbins, während seiner einsamen Lesesitzungen, bei denen er die beeindruckende Bibliothek des Herrenhauses nutzt, ein großer Fan von David Shields wird, insbesondere von den Kriminalromanen, die er neben seiner eigenen Autobiografie über die Schrecken des Krieges geschrieben hat. Und können Sie erraten, wer der Protagonist solcher Romane war? Niemand anderes als dein unaufgeräumter Lieblingsdetektiv aus der Nintendo DS-Saga.

Ashley hat Kyle Hyde zwar noch nicht kennengelernt, aber ihr Vater kennt ihn gut.

Wie aus Richards eigenen Nachrichten im neuen Spiel hervorgeht:

Ein Fan nach 60 Jahren

Thomas, ein aufstrebender Romanautor, hatte mehrere Bücher veröffentlicht, nachdem er die Insel verlassen hatte. Die meisten von ihnen kamen nicht sehr gut an, aber die Kriminalromane, die er unter dem Pseudonym David Shields schrieb, schienen ziemlich gut zu laufen. Sie wurden als Taschenbuch veröffentlicht.

Aber sie waren weit davon entfernt, Bestseller zu werden. Nicht wenige seiner Bände wurden gestrichen, bevor sie überhaupt fertiggestellt waren.

Thomas erlangte nie Bekanntheit als Autor. Ich habe erst von ihm erfahren, nachdem ich hierher gekommen bin. Als ich jedoch einen seiner Romane las, wurde ich von seiner Prosa gefesselt. Und jetzt kann ich sagen, dass ich fast alle seine Werke gelesen habe, die hier in der Villa zu finden sind.

Thomas starb im Alter von 36 Jahren, nachdem er eine lange Autobiografie fertiggestellt hatte. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was für Abenteuer Detective Kyle Hyde erlebt hätte, wenn Thomas länger gelebt hätte.



Frühere Referenzen: Das Crossover zwischen Hotel Dusk und Another Code

Es ist erwähnenswert, dass sowohl die beiden Another Code -Spiele für DS und Wii als auch die sogenannte Kyle-Hyde-Saga für den DS (Hotel Dusk und Last Window ) von CiNG, dem inzwischen nicht mehr existierenden japanischen Studio, entwickelt wurden. Da sie von denselben Künstlern und Autoren geschaffen wurden, gab es schon früher visuelle Anspielungen und Querverweise zwischen den Franchises, aber noch nie auf eine so wörtliche oder vielleicht literarische Weise.

Wir hatten den Pinkie Rabbit Cartoon (und all seine abgeleiteten Waren), die in beiden Welten existierten, und sogar Bilder von mehreren Hotel Dusk Charakteren in Wiis A Journey Into Lost Memory. Diese stellten HDs Dienstmädchen Rosa Fox als anscheinend die Ehefrau von ACs Captain Louis "Louie" DeNonno oder Melissa & Kevin Woodward dar.

Dies hätte beide Serien in dasselbe Universum oder "Cingverse" eingeordnet, aber die Tatsache, dass Thomas Edward alias David Shields die Geschichten von Kyle Hyde zuvor konzipiert hatte, ändert die gesamte Wahrnehmung der Serie. Fans und einige der Entwickler träumten damals sogar von einem offiziellen Crossover im Stil von Professor Layton vs Ace Attorney, in dem eine ältere Ashley mit Kyle zusammenarbeiten würde, um ein Verbrechen aufzuklären, aber das scheint jetzt weniger möglich oder kanonisch zu sein, wenn das überhaupt eine Sache ist. Vielleicht wird die Zeit zeigen, ob die ursprünglichen Schöpfer involviert waren und was hier die wahre Absicht war.

Was halten Sie von all dem? Würdest du eher glauben, dass ein Crossover in der gleichen Welt immer noch möglich ist, oder dass Hotel Dusk eine Fiktion innerhalb von Another Code ist und Ähnlichkeiten "reiner Zufall" sind? Hat sich Kyle von HD nach dem Protagonisten der Bücher umbenannt? Ist das alles nur eine weitere billige Multiversum-Ausrede?