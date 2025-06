Neues Dinosaurierskelett definiert neu, was wir über den T-Rex-Stammbaum wissen

HQ

Wissenschaftler haben kürzlich festgestellt, dass ein in der Mongolei entdecktes Fossil zu einer Art gehört, die der engste bekannte Vorfahre aller Tyrannosaurier, einschließlich des T-Rex, ist. Die Art ist als Khankhuuluu mongoliensis bekannt, was so viel wie Drachenprinz der Mongolei bedeutet.

Die Entdeckung wurde in Nature (über die BBC) veröffentlicht und zeigt, wie sich Tyrannosaurier zu den Raubtieren entwickelten, die wir heute kennen. Tyrannosauroiden sind die Familie der fleischfressenden Dinosaurier, die auf zwei Beinen liefen, aber die ersten ihrer Art waren unglaublich klein.

"Es waren diese wirklich kleinen, leichtfüßigen Raubtiere, die im Schatten anderer Spitzen-Raubsaurier lebten", sagte Doktorand Jared Voris. Khankhuuluu stellt eine Verschiebung in ihrer Entwicklung dar, um größer zu werden.

Mit einem Gewicht von 750 kg könnte man meinen, dass Khankhuuluu ein größerer Tyrannosauroid wäre, aber tatsächlich könnte ein großer T-Rex bis zu achtmal so viel wiegen. Das ist der Grund, warum Khankhuuluu der Drachenprinz der Mongolei und nicht der König bleibt.

