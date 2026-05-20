Neues D&D-Spiel von Star Wars Jedi und God of War-Veteran, von Hasbro eingestellt

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Fast ein Jahr nach der ersten Enthüllung wurde das neue D&D-Spiel von Giant Skull vom Franchise-Besitzer Hasbro abgesetzt. Nachdem man eine frühe Version des Spiels gesehen hat, wird angenommen, dass Hasbro das Interesse verloren hat und das Spiel nicht mehr veröffentlichen wird.

Wizards of the Coast, der Schöpfer von Dungeons & Dragons, hat dies Bloomberg offenbart. Das Projekt wurde als "frühes Konzept" beschrieben, aber seine Absetzung bedeutet nicht unbedingt das Unheil für Asmussen und D&D in der Zukunft. "Wir haben großen Respekt vor Stig Asmussen und seinem Team und schätzen unsere fortwährende Beziehung", sagte ein Sprecher von Wizards.

Wir berichteten bereits im Juni 2025 über die Ankündigung des Projekts, wobei große Begeisterung darüber herrschte, dass ein Veteran wie Asmussen mit einer so beliebten IP arbeitet. "Unser Ziel ist es, ein reichhaltiges neues Dungeons & Dragons-Universum zu erschaffen, das voller immersiver Erzählweise, heldenhafter Kämpfe und mitreißender Erkundungen ist, die die Spieler voll und ganz annehmen werden." sagte Asmussen damals.

Selbst wenn das das Ende dieses Action-/Abenteuerprojekts vorerst ist, ist es für D&D-Spiele nicht alles düster. Hasbro hat offensichtlich große Hoffnungen für seine Videospiele in der Zukunft, und es ist möglich, dass wir eines Tages ein Giant Skull-Spiel im Line-up sehen könnten. Nur nicht heute.