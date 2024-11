Neues Darkwing Duck Comicbuch angekündigt

HQ

Anfang der 90er Jahre konnten sich Kinder an der Fernsehserie Darkwing Duck erfreuen, in der die gleichnamige Hauptfigur in St. Canard, der Nachbarstadt von Entenien, das Verbrechen bekämpft. Die Serie diente als Spin-off der TV-Serie Ducktales, die erst zu Beginn des Jahrzehnts abgesetzt wurde. Jetzt haben wir die Nachricht, dass Darkwing Duck zurückkehren wird, aber diesmal in Form eines Comics.

Tad Stones, der die Figur erschaffen hat, wird an der Geschichte beteiligt sein, die von Dynamite Entertainment veröffentlicht wird. Zu ihm gesellt sich auch Daniel Kibblesmith, der zuvor unter anderem Comics über Loki und Deadpool geschrieben hat. Stone hatte folgendes über den kommenden Comic zu sagen:

"Ich war begeistert davon, dass Dynamite Darkwing Duck und seine Familie mit drei, zählen Sie drei, Titeln mit seinen Superkumpels und seinem ultimativen Erzfeind zurück in die Comics bringt. Und dann haben sie mich in den Wahnsinn für einen Haufen Variantencover für diese neue Serie hineingezogen. Die Geschichten und Kunstwerke, die ich gesehen habe, haben die Komödie und das Abenteuer der Originalserie eingefangen und gleichzeitig eine neue Sichtweise auf das Ganze gebracht."

Sicherlich sind wir nicht die einzigen, die hoffen, dass dies ein Erfolg wird und in Zukunft zu mehr Darkwing Duck führen wird? Am liebsten eine neue Zeichentrickserie und vielleicht ein Videospiel...

Darkwing Duck #1 erscheint im Februar.

Danke Geektyrant