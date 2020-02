Neues Call of Duty und mehr Remaster für Herbst 2020 bestätigt

Zum Abschluss dieser Februar-Woche haben wir die am wenigsten überraschenden Neuigkeiten dieses Monats, wenn nicht sogar dieses Jahres erhalten: Auf dem jüngsten Investorentreffen von Activision wurde ein neues Call of Duty offiziell erwähnt, im Herbst soll es erscheinen. Die Firma hat noch nicht näher bestätigt, zu welcher Serie dieses kommende Projekt gehört, doch viele Stimmen nehmen derzeit an, dass es sich hierbei um Call of Duty: Black Ops 5 handeln wird. Gleichzeitig wiederholte Activision die eigenen Bemühungen, dass in den kommenden Monaten eine Reihe von Remastern und/oder Remakes bekannter Spiele und Serien angekündigt werden wird. Vermutlich erfahren wir in absehbarer Zeit mehr.