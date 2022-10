Neues Bloodborne-Spiel erscheint in Australien registriert

Spieler fordern seit Jahren lautstark, dass Sony und FromSoftware Bloodborne aufgreifen und einen neuen Teil des PlayStation 4-Titels herausbringen, oder einen mit verbesserter Leistung und Auflösung. Im Moment scheint es, dass die Pläne dafür noch in weiter Ferne liegen, aber stattdessen haben wir einen Registrierungseintrag beim Australian Classification Board unter dem Namen Bloodborne Mobile gefunden.

Zunächst einmal sind die Informationen so spärlich, dass wir immer noch nicht genau wissen, was Bloodborne Mobile ist. Laut seiner Auflistung ist der Titel als registriert für ein Videospiel mit G aufgeführt, und sowohl das Entwicklungsstudio als auch der Publisher sind als Great Rock Games aufgeführt, ein Name, für den wir keine weiteren Informationen gefunden haben. Auch die Plattformen, Sprachen oder das mögliche Veröffentlichungsdatum sind nicht bestätigt, aber um sich unter dem Namen Bloodborne (Sonys Marke) zu registrieren, müssen Sie nachweisen, dass Sie die Rechte daran besitzen, und da dies eine offizielle Stelle ist, kann es nicht das Ergebnis eines Opportunisten gewesen sein, der den Namen für sich genommen hat.

Was auch immer es ist, Bloodborne Mobile ist "etwas", um das Informationsvakuum zu füllen, das wir über einen zukünftigen Teil des obskuren Titels haben, aber mehr Informationen darüber könnten in Zukunft immer verfügbar sein.

Was denkst du - gibt es ein neues, unangekündigtes Bloodborne auf dem Weg?