Neues bionisches Auge stellt Lesefähigkeit bei Menschen mit irreversibler Blindheit wieder her

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine neue Augenprothese erfolgreich das teilweise Sehvermögen von Patienten mit irreversibler Blindheit wiederhergestellt hat, die durch geografische Atrophie (das späte Stadium der altersbedingten Makuladegeneration, von der weltweit rund fünf Millionen Menschen betroffen sind) verursacht wurde.

Nach zwei Jahrzehnten der Forschung hat ein Team von europäischen und amerikanischen Wissenschaftlern eine klinische Studie mit 38 Patienten in 17 Krankenhäusern in fünf Ländern abgeschlossen. Die Ergebnisse, die am Montag im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, zeigen, dass die meisten Teilnehmer die Fähigkeit wiedererlangten, Buchstaben, Zahlen und Wörter durch das einst blinde Auge zu lesen.

Ergebnis nach einem Jahr

Die 32 Teilnehmer, alle über 60 Jahre alt, litten an geografischer Atrophie aufgrund von AMD, einer fortschreitenden Krankheit, die das zentrale Sehvermögen zerstört.

Ein Jahr nach Erhalt des Implantats (genannt Prima ) erlangten 27 Patienten (84%) die Lesefähigkeit zurück, während 26 eine "klinisch signifikante" Verbesserung der Sehschärfe zeigten, da sie in der Lage waren, mindestens zwei zusätzliche Linien auf einer Standard-Sehtafel zu lesen. Im Durchschnitt verbesserte sich die Sehschärfe um fünf Zeilen, einige erreichten bis zu zwölf. Die meisten Teilnehmer nutzen das Gerät mittlerweile täglich, um Bücher, Lebensmitteletiketten oder Straßenschilder zu lesen .

Funktionsweise des Geräts

Prima besteht aus zwei Teilen: einem ultradünnen, drahtlosen Photovoltaik-Mikrochip, der unter die Netzhaut implantiert wird, und Augmented-Reality-Brille, die mit einer kleinen Kamera ausgestattet ist. Die Kamera nimmt Echtzeitbilder auf und projiziert sie mit Infrarotlicht auf den Chip.

Der 2x2 Millimeter große Chip (etwa so groß wie eine SIM-Karte) fungiert als künstlicher Photorezeptor und wandelt die Infrarotsignale in elektrische Impulse um, die das Gehirn als visuelle Information interpretiert. Da es sich um photovoltaic handelt, benötigt das Gerät keine externe Stromquelle oder Kabel. Dieses Design ermöglicht es dem Benutzer, sein natürliches peripheres Sehen mit dem vom Implantat erzeugten zentralen Sehen zu kombinieren, was ihm hilft, sich in seiner Umgebung natürlicher zurechtzufinden.

Anpassungen, Schulungen und Nebenwirkungen

Die Patienten begannen vier bis fünf Wochen nach der Operation mit der Verwendung der AR-Brille. Während einige Muster sofort erkennen konnten, benötigten die meisten Monate Sehtraining, um ihr neues Sehvermögen zu verfeinern, ähnlich wie bei der Rehabilitation mit Cochlea-Implantaten.

Neunzehn der 32 Teilnehmer erlebten Nebenwirkungen, einschließlich erhöhtem Augeninnendruck, kleinen Netzhautrissen oder leichten Blutungen unter der Netzhaut. Alle Komplikationen verschwanden innerhalb von zwei Monaten und waren nicht lebensbedrohlich.

Nächste Schritte

Derzeit bietet Prima nur Schwarz-Weiß-Sehen. Das Team entwickelt derzeit Software zur Unterscheidung von Graustufentönen, mit dem Ziel, Gesichtserkennung und größere Bildtiefe zu ermöglichen.

"Der erste Wunsch der Teilnehmer war es, zu lesen, aber der nächste ist, Gesichter zu erkennen", sagte Daniel Palanker, Augenforscher an der Stanford University und einer der Hauptautoren des Projekts. Zukünftige Arbeiten werden sich auf die Verbesserung der Bildauflösung, die Verfeinerung des Designs der AR-Brille und die Erprobung der Technologie an anderen Arten von Blindheit, die durch den Verlust von Photorezeptoren verursacht wird, konzentrieren.