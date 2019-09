Neues Batman-Spiel von Warner Bros Montreal bestätigt

Warner Bros. Montreal feiert gerade den 80. Geburtstag des dunklen Ritters und in diesem Zuge sind mehrere Hinweise auf die mögliche Enthüllung eines neuen Spiels ans Tageslicht gekommen. Ein kryptisches Batman-Video mit Symbolen, die wir nicht einordnen können, wurde am Abend auf Twitter gepostet. Die Verbindung zu Batman wurde mit einem zweiten Beitrag ergänzt:

"Fang den Ritter/Cape sur la Nuit"

Sie arbeiten also tatsächlich in irgendeiner Form an Batman, vielleicht erfahren wir heute Abend in Sonys Livestream mehr. Microsoft plant ja ebenfalls eine weitere Folge ihres "Inside Xbox"-Formats - was für eine günstige Gelegenheit das doch ist...