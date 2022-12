Neues Action-RPG von Life is Strange-Entwicklern vorgestellt

Focus Entertainment und Don't Nod enthüllten während der Game Awards ihr kommendes Spiel, das ein Action-Rollenspiel namens Banishers: Ghosts of New Eden sein wird. Wir werden in der Lage sein, als Geisterjäger im Jahr 1695 in einem Spiel zu spielen, das sicherlich schwierige Entscheidungen treffen wird, genau wie die vorherigen Abenteuer des Entwicklers. Wir müssen jedoch bis Ende 2023 warten, bevor wir es auf PlayStation 5, Xbox Series X / S und PC spielen können. Sie können sich den Ankündigungstrailer unten ansehen.

