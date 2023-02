Neuer Xbox-Controller mit dynamischem Hintergrund

HQ

Gestern berichteten wir über einen neuen Xbox-Controller namens Stellar Shift, der sowohl in den sozialen Medien als auch bei Amazon durchgesickert war, bevor er tatsächlich enthüllt wurde und am Valentinstag veröffentlicht wird.

Wir dachten, das wäre so ziemlich alles (obwohl es gut aussieht, ist es schließlich nur eine neue Farbe für den Controller), aber es stellt sich heraus, dass es eine andere coole Funktion hat, die uns nicht bewusst war und die nicht durchgesickert war. Der Stellar Shift-Controller verfügt über ein integriertes Dynamic Background, das Sie durch Anschließen Ihres Controllers freischalten können.

Wenn Sie den Hintergrund in etwas anderes ändern und ihn später wiederherstellen möchten, müssen Sie den Stellar Shift-Controller erneut anschließen, wie auf Xbox Wire beschrieben:

"Um auf diese Funktion zuzugreifen, klicken Sie auf dem Dashboard der Konsole auf die Schaltfläche Einstellungen. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf die Schaltfläche Personalisierung und suchen Sie die Schaltfläche "Mein Hintergrund". Dort angekommen, können Sie dynamische Hintergründe sehen und zwischen diesem oder mehreren anderen fantastischen dynamischen Looks wählen, um Ihr Xbox-Erlebnis noch weiter anzupassen. Sobald Sie Ihren Hintergrund angewendet haben, behalten Sie ihn bei, bis Sie ihn gegen ein neues Design austauschen. Um diesen Hintergrund wiederherzustellen, schließen Sie einfach den Stellar Shift-Controller wieder an die Konsole an und navigieren Sie zum Menü, um es erneut anzuwenden."

Seht euch die Dynamic Background im Tweet unten an, sowie vier offizielle Bilder dieses Controllers. Es startet am 14. Februar.