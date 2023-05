Neuer Warhammer 40,000: Boltgun-Trailer zeigt tödliche Waffen

HQ

Wenn du 90er-Jahre-Retro-Shooter genauso liebst wie wir, hoffen wir, dass du die Entwicklung von Warhammer 40,000: Boltgun verfolgt hast. Es bietet die gleiche Art von frenetischen und brutalen Action, die wir damals in Titeln wie Doom, Hexen, Quake und Unreal genossen haben.

Da es tatsächlich morgen Premiere feiert (PC, PlayStation und Xbox), sind die Entwickler Auroch Digital und Focus Entertainment der Meinung, dass es an der Zeit ist, mehr über die tödlichen Waffen zu erfahren, mit denen wir Feinde töten können - und genau das bekommen wir in diesem brandneuen Trailer. Schau es dir unten an.