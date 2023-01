Neuer Tron-Film in Arbeit, wird Jared Leto spielen

HQ

Ein neuer Tron-Film, derzeit bekannt als Tron Ares, soll im August mit den Dreharbeiten beginnen und Jared Leto in der Hauptrolle spielen. Regie führt auch Joachim Rønning.

Rønning ist vor allem für seine frühere Arbeit mit Disney bekannt, wo er Maleficent: Mistress of Evil und Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales inszenierte. Er hat kürzlich auch für seinen neuesten Film Young Woman and the Sea gewickelt, in dem Daisy Ridley als erste Frau den Ärmelkanal durchschwamm.

Nach dem Erfolg von Tron: Legacy im Jahr 2010 scheint Disney hungrig nach einer Fortsetzung oder einem Nachfolger irgendeiner Art zu sein. Da Leto jedoch an das Projekt gebunden ist, hat dies bereits einige Aufregung gedämpft.

Leto war einst ein großer Name und wurde unter anderem für seine frühere Arbeit am Dallas Buyers Club gelobt, aber in letzter Zeit war er nicht mehr als das Aushängeschild für Morbius und all die Memes, die darauf folgen.

Dennoch wird es viele Leute geben, die eine Rückkehr zum klassischen Science-Fiction-Franchise sehen wollen. Freuen Sie sich auf Tron Ares?