Neuer Tron: Ares -Trailer heizt den Hype vor der Veröffentlichung im Oktober an

Der Countdown bis zum Tron: Ares hat offiziell begonnen, und knapp einen Monat vor der Premiere hat Disney nun einen brandneuen IMAX-Trailer für den Film enthüllt - und er sieht herrlich spektakulär aus. Vollgepackt mit unerbittlichem visuellem Wahnsinn und einem Soundtrack, der von keinem Geringeren als Nine Inch Nails stammt, ist es unmöglich, sich nicht vom Hype mitreißen zu lassen.

Der Trailer zeigt uns mehr von Jared Leto als Ares - ein KI-Programm, das in unsere Realität gezogen wird, um die Drecksarbeit der Menschheit zu erledigen. Zur Starbesetzung gehören auch Jeff Bridges, Evan Peters, Gillian Anderson, Greta Lee und natürlich Leto selbst in der Hauptrolle. Der Kinostart ist für den 10. Oktober geplant, und dieser neueste IMAX-Trailer macht eines sehr deutlich: Tron: Ares zielt darauf ab, nichts weniger als ein Sci-Fi-Spektakel für die große Leinwand zu sein.

Also... Bist du so weit?