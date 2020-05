Neuer Trailer zum Weltraum-MMO Dual Universe

Wer Weltraumspiele mag, der kommt an Star Citizen und No Man's Sky nicht vorbei, doch das Universum ist voller Planeten und unendlicher Möglichkeiten. Die Entwickler von Novaquark haben ein MMO geschaffen, das mit zahlreichen Updates als Konkurrent zu diesen beiden Spielen auftreten möchte. Dual Universe heißt dieses aktuelle Projekt und auf dem PC können Spieler, die zwischen 60 bis 180 Euro für ihren Zugang bezahlen, bereits in die Alpha reinschauen. Dafür können sie ein gigantisches Universum erkunden, Raumschiffe entwerfen, mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten und vieles mehr. Anscheinend kann man sogar eine riesige Metropole errichten - im neuesten Trailer bekommt ihr eine Vorstellung davon.

