Neuer Trailer zu Trine 4 konzentriert sich auf Geschichte

Publisher Modus Games hat uns gestern neues Videomaterial zu Trine 4: The Nightmare Prince geschickt und sich darin eingehender mit der Story des Puzzle-Adventures beschäftigt. In der Erzählung treffen die Diebin Zoya, Amadeus der Zauberer und Pontius der Ritter erneut aufeinander, um Prinz Selius in einem Königreich der Schattenwesen zu finden. Die Koop-Serie kehrt mit einem überarbeiteten Kampfsystem und kreativen Fähigkeiten in mittlerweile vierten Kapitel zurück, wobei sich die Rätsel je nach Anzahl der Spieler verändern. Ab dem 8. Oktober ist das Game für PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich, die drei vorherigen Einträge Ableger könnt ihr in der Ultimate Collection bereits jetzt nachholen. Ein Bonus-Level mit dem Namen Toby's Dream ist ebenfalls geplant.

