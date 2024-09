Neuer Trailer zu Red One, dem Weihnachts-Actionfilm von Amazon MGM Studios

HQ

Amazon MGM Studios bot anscheinend einen Blankoscheck an, als es um die Produktion des kommenden Weihnachtsfilms Red One ging, denn es wurde unzählige Male berichtet, dass das Budget des Films auf rund 300 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Für einen Weihnachtsfilm scheint das immens übertrieben, aber das liegt zweifellos zum Teil an der gestapelten Besetzung, die darin auftritt, eine Besetzung, in der Dwayne "The Rock" Johnson und Chris Evans sich zusammentun und den Auftrag haben, Weihnachten zu retten, nachdem J.K. Simmons der Weihnachtsmann entführt wurde.

Red One wird am 15. November in die Kinos kommen (und anscheinend bald darauf auch in Prime Video ), und um die bevorstehende Premiere zu feiern, ist ein neuer Trailer eingetroffen, der uns einen weiteren Einblick in die wilde Action gibt.

Fangen Sie es unten an.