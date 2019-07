Neuer Trailer zu New Super Lucky's Tale verrät Releasetermin

Super Lucky's Tale ist ein charmantes, retro-inspiriertes Adventure, dass uns an die klassischen 3D-Plattformspiele der Nintendo 64-Ära erinnert. Leider wurde das Spiel ursprünglich nur auf dem PC und der Xbox One veröffentlicht, doch keine Angst: eine (inhaltlich) erneuerte Version wird schon bald auf der Nintendo Switch erscheinen. Die neue Version nennt sich New Super Lucky's Tale.

In einem brandneuen Trailer, den ihr euch unten anschauen könnt, wurde nun auch der Releasetermin veröffentlicht. Am 8. November ist es soweit. Wie es scheint behält das Spiel seinen Charme auch auf der Nintendo Switch bei, was meint ihr?