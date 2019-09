Neuer Trailer zu Guilty Gear präsentiert nautische Kriegerin May

Auf der vergangenen Tokyo Game Show wurden Sol and Ky für den neuen Ableger der Guilty Gear-Spielreihe, Guilty Gear 2020 angekündigt. In einem neuen Trailer wird uns nun May präsentiert, eine nautische Kriegerin, die sich im Kampf mit einem riesigen Anker wappnet.

Zusätzlich eilen ihr verschiedene Meerestiere zur Hilfe und auch ein Strandball kommt zum Einsatz. Am Ende des Trailers erhalten wir einen kurzen Blick auf Axl Low, ein Veteran des Kampfspiel-Franchise, der nun scheinbar zu dem Spiel zurückkehrt.

Während der SEA Major 2019 in Singapur am 12. und 13. Oktober bekommen wir einen neuen Trailer. In wenigen Wochen erhalten wir also erneut einen Einblick in Arc System Works' kommenden Projekt.

Wie gefällt euch May bisher?

