Neuer Trailer zu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Übersichten Kampf, Erkundung und mehr

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon erscheint heute auf der Nintendo Switch, und Nintendo hat uns einen neuen Übersichtstrailer gegeben, der uns eine Einführung in den Prequel-Titel gibt.

Wir werfen einen Blick auf alle Arten von Gameplay im Trailer und sehen, wie wir Cereza und Cheshire separat mit den Joy-Cons steuern oder sie als eine Einheit im Umarmungsmodus des Spiels behalten können. Wir sehen auch, wie Cheshire und Cereza sich gegenseitig helfen können, mit ihren Fähigkeiten durch den Avalon-Wald zu navigieren.

Während dieses Spiel vielleicht nicht so actiongeladen ist wie ein normaler Bayonetta-Titel, wird es einige Kämpfe geben, wie in der zweiten Hälfte des Trailers gezeigt. Du kannst Feen mit Cereza und Cheshire bekämpfen, wobei erstere sie an Ort und Stelle binden, während letztere sie auslöschen.

Es gibt auch eine Mechanik zum Brauen von Tränken und viele Fähigkeiten, die du im Prequel freischalten kannst, so dass du im Avalon-Wald noch mehr zu einer Bedrohung werden kannst. Schauen Sie sich alle oben genannten Funktionen und mehr im Trailer unten an.