Neuer Trailer von Torchlight II läutet Konsolenversionen ein

Perfect World Entertainment und Entwickler Panic Button haben gestern Torchlight II auf Konsolen freigeschaltet. Zum Preis von 20 Euro könnt ihr den Dungeon-Crawler ab sofort also auch auf PS4, Nintendo Switch und Xbox One genießen. Außerdem wurde zu diesem Anlass ein neuer Trailer zur Verfügung gestellt, in dem noch einmal auf das Spiel und das runde Jubiläum eingegangen wird (Torchlight feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag). Das Spiel bietet euch Koop-Action mit bis zu vier Spielern, anpassbare Charaktere, eine Vielzahl von Umgebungen und eine Menge Loot.

