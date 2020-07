Neuer Trailer mit Sam-Fisher-Crossover für Elite Squad

Ubisoft hat viele phänomenale Videospiel-Franchise am Start, doch zuletzt laufen die Dinge nicht mehr so gut an. Trotzdem sitzt der Publisher auf einer Vielzahl denkwürdiger Charaktere und Serien, die für viele von uns noch immer großen Wert haben. Diese Marken liegen bei den Franzosen allerdings nicht vollkommen brach, da Ubisoft ein großer Freund von Crossover-Promotionen ist. Im kommenden Android- und iOS-Titel Elite Squad werden wir deshalb Charaktere und Geschichten aus Spielen wie Splinter Cell, Rainbow Six und Ghost Recon zu sehen bekommen.

Gestern Abend haben wir das Erscheinungsdatum für Elite Squad erhalten. Der Titel wird schon Ende August, genauer gesagt am 27. August auf iOS und Android im Free-to-Play-Format bereitstehen. Laut Pressemitteilung erwarten uns über 70 mehr oder weniger bekannte Figuren aus den diversen Ubisoft-Serien, eine Einzelspielerkampagne und Online-Modi (gekämpft wird Fünf-gegen-Fünf). Ein brandneuer Trailer stimmt euch auf das Chaos ein, mehr Infos zum Game gibt es auf der offiziellen Webseite.