Neuer Trailer illustriert Geschichte hinter Chivalry 2

Chivalry: Medieval Warfare war ein Actionspiel mit Fokus auf mittelalterlichen Schwertkämpfen. Riesige Gruppen von Kämpfern aus verschiedenen Epochen und Ländern haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, was zu einem massiven Online-Hit wurde. 2019 wurde während der E3 eine Fortsetzung enthüllt und die Entwickler von Torn Banner haben sich darüber Gedanken gemacht, was die Spieler vom ersten Chivalry am meisten wollen. Die Antwort: Gewalt, grafische Neuerungen und mehr Variationen bei der Spielstruktur und den Mechaniken. Um das zu erreichen wurde diesmal unter anderem mehr Wert auf eine tiefere Geschichte hinter den Kämpfen gelegt. Tripwire Interactive stellt den Kontext in einem neuen Video her. Chivalry 2 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres veröffentlicht und soll sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen erscheinen.

