Neuer Trailer gibt endlich einen tieferen Einblick in die Handlung von Avatar: The Way of Water

Als der erste Trailer zu Avatar: The Way of Water Anfang des Jahres debütierte, war es ziemlich schwierig, die eigentliche Handlung des Films zu verstehen. Dieser ursprüngliche Trailer war mehr nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, und zeigte Tonnen von bewegenden, lebendigen Szenen und sehr wenig anderem. Jetzt sind wir jedoch etwa sechs Wochen von der Filmlandung in den Kinos entfernt, 20th Century Studios hat einen neuen Trailer veröffentlicht und dieser hilft, einige der Risse zu füllen.

Insbesondere können wir sehen, dass der Film etwa ein Jahrzehnt nach dem ersten spielt und dass die Familie Sully auf Pandora navigiert und überlebt. Wir sehen, wie die Familie an neue Orte geht, sehen, wie Jake und Neytiri ihren Kindern beibringen, wie man in der Welt lebt und gedeiht, und uns auch gegenseitig schützen, wenn Kämpfe und Bedrohungen sie letztendlich einholen.

Wer diese Bedrohungen sind, ist immer noch die größte Frage, denn wir können deutlich sehen, wie die Sullys wieder kämpfen, aber wer genau bleibt unklar. Sicher, es gibt RDA-aussehende Maschinen im Trailer, aber der Mastermind, der diesen neuen Angriff anführt, bleibt derzeit gut im Schatten.

Da Avatar: The Way of Water am 16. Dezember Premiere feiern wird, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir diese verbleibenden Antworten erhalten.