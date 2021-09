Neuer Trailer beleuchtet X-Factor-Feature von NHL 22

HQ

Eine der wichtigsten neuen Funktionen des diesjährigen NHL 22 nennt sich "X-Factor" und hinter diesem Begriff verbergen sich sogenannte "Signature-Moves" ausgewählter Sportler - das sind spezielle Bewegungen, an denen man einen Athleten erkennt. 50 NHL-Spieler werden diese individuellen Fähigkeiten aufweisen und EA stellt einige davon in einem dedizierten Gameplay-Trailer vor. Die vollständige Liste aller Sportler mit solchen Vorteilen soll am Montag veröffentlicht werde. Das diesjährige NHL erscheint am 15. Oktober für Playstation- und Xbox-Konsolen.