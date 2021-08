Neuer The Witcher: Nightmare of the Wolf-Trailer präsentiert von Monstern verseuchte Welt

Wir sind nur noch wenige Wochen davon entfernt, uns auf Netflix die animierte Witcher-Serie The Witcher: Nightmare of the Wolf anschauen zu können. Die Handlung dreht sich um den Witcher Vesemir in seinen jungen, frechen Jahren und beinhaltet jede Menge Monsterschlachtereien, für die das Franchise so sehr bekannt ist.

Um unsere Vorfreude auf die Serie zu steigern veröffentlichte Netflix nun den vollen Trailer zur Serie. Wie viele vielleicht schon gehofft haben, beinhaltet das Video eine weitere Badeszene von Vesemir. Davon abgesehen gibt der Trailer einen besseren Einblick in die Geschichte und stellt einige der Charaktere vor, die Vesemir auf seiner Reise antrifft.

Am 23. August ist es dann endlich soweit, den besagten Trailer findet ihr unten.