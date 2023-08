Neuer The Walking Dead: Daryl Dixon-Teaser zeigt Paris in Trümmern

HQ

Letzten Monat haben wir sowohl den Titel als auch einen ersten Blick auf ein weiteres bevorstehendes Spin-off der The Walking Dead-Franchise erhalten. Wir haben bereits Dead City, von dem wir immer noch nichts gesehen haben, und dann gibt es noch The Walking Dead: Daryl Dixon. Ein neues Poster und ein Trailer wurden jetzt veröffentlicht, und wie üblich könnt ihr sie euch unten ansehen.

Wir wissen aus zuvor veröffentlichtem Material, dass Daryl in Frankreich ist, um die Menschheit zu retten. Er wacht auf, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen ist, aber nach und nach kehrt die Erinnerung zurück und während er versucht, sein Leben in Ordnung zu bringen, tun die Untoten ihr Bestes, um ihn zum Frühstück zu verstümmeln. Er lernt die Nonne Isabelle, gespielt von Clémencé Poesy, kennen und schließt sich ihrer religiösen Gruppe an, aber ist sie da, um ihm zu helfen, oder hat sie eine andere versteckte Agenda?

Jetzt, da das neueste Video veröffentlicht wurde, bekommen wir ein bisschen mehr vom Zustand der Hauptstadt zu sehen und es scheint, dass Paris nicht mehr zu retten ist. Wir sehen sowohl Pfeile als auch Explosionen, und natürlich Beißer, einen ganzen Zug voll davon. Daryl sitzt in einem fremden Land ohne Erinnerung fest und hat eine wirklich harte Zeit und nach dem Material, das veröffentlicht wurde, werden sich die Fans sofort wie zu Hause fühlen (obwohl wir bezweifeln, dass es das Interesse derjenigen wieder entfachen wird, die die Beißer zurückgelassen haben).

Am 10. September feiert es auf AMC Premiere, aber die große Frage ist, wann es nach Europa kommen wird. Wir werden zurückkommen, wenn wir mehr darüber wissen. Wirst du dir The Walking Dead: Daryl Dixon ansehen, wenn es zu einem Streaming-Dienst hinzugefügt wird?